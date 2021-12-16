РИАМО – 16 дек. Торговая сеть «Пятёрочка» стала партнером Московской усадьбы Деда Мороза и установила 200 специальных почтовых ящиков в магазинах торговой сети в Подмосковье и столице, сообщает пресс-служба «Пятёрочки».

Теперь каждый желающий может отправить послание зимнему волшебнику в период с 16 по 30 декабря и получить ответ на него. Для этого необходимо указать на конверте свое имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя – Деда Мороза. В конверт также можно вложить рисунок, новогоднюю открытку с поздравлением или стихами.

По мере наполнения почтовых ящиков послания будут передавать в Московскую усадьбу Деда Мороза. Зимний волшебник ответит на все письма с указанным обратным адресом и отправит их ребятам до конца зимы.

На территории усадьбы торговая сеть организовала необычную фотозону, где каждый желающий может сделать фото на память.

Адреса магазинов, где установлены ящики, можно найти на сайте акции.