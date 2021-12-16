РИАМО - 16 дек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на данный момент обращений о регистрации иностранных вакцин против коронавируса в России не поступало, сообщает kp.ru.

Соответствующее заявление Голикова сделала на заседании Госдумы в четверг.

«Что касается регистрации иностранных вакцин, <...> любой производитель в установленном порядке может обратиться в российский регулятор, <...> в соответствии с установленными процедурами регулятор проведет необходимые действия для последующей регистрации или не регистрации вакцины на территории РФ», — отметила вице-премьер.

По ее словам, соответствующих предложений на сегодняшний день не поступало.

Она подчеркнула, что сегодня российские власти отдают приоритет отечественным разработкам. «Спутник V» и «Спутник Лайт» являются эффективными и безопасными препаратами, они прошли все необходимые испытания.

Ранее Голикова сообщала, что привитые иностранными вакцинами от Covid-19 россияне смогут получить сертификат на портале госуслуг с декабря 2021 года.

За последние сутки в 85 регионах РФ выявлено 28 486 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в России выявлено 10 131 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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