РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско и депутаты люберецкого совета Александр Мурашкин и Сергей Непомнящий проверили ремонтные работы в двух жилых домах микрорайона Птицефабрика в поселке Томилино Люберец, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В подъездах №16 и №25 покрасили стены и потолки, заменили напольную плитку, почтовые ящики и светильники.

«Ремонт произведен управляющей компанией «Содействие». В 2021 году ее силами в городском округе Люберцы отремонтирован 81 подъезд. Были задействованы порядка 25 рабочих, все работы выполнены качественно и в срок», - сказал Дениско.

По его словам, с начала 2021 года в Люберцах отремонтировали 230 подъездов.