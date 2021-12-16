РИАМО - 16 дек. Шоу «Ледниковый период» на предстоящих выходных смогут посетить жители Серпухова, Домодедова, Люберец и Балашихи, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Мероприятие проходит в рамках программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье».

«Ледниковый период» проходит на катках, в парках и на центральных площадях Подмосковья. Продюсер шоу – чемпион Европы и мира в танцах на льду, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

В шоу участвуют Екатерина Боброва, Оксана Домнина, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Евгения Медведева, Максим Шабалин, Алексей Ягудин и другие звезды российского фигурного катания.

Каждая программа включает 10 музыкальных дивертисментов. Продолжительность – 45 минут. Шоу «Ледниковый период» пройдет для жителей и гостей Московской области бесплатно.

18 декабря шоу можно увидеть в Серпухове (парк «Питомник», ул. Советская и ул. Фирсова) в 17:00, Домодедове (площадь 30-летия Победы, 1) в 20:00.

А 19 декабря шоу пройдет в Люберцах (ПКиО «Наташинский парк», ул. Митрофанова, ул. Шевлякова) в 17:00 и Балашихе (парк «Пехорка», ул. Парковая, вл. 5) в 20:00.

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