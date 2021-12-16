РИАМО - 16 дек. Московское областное управление ФАС России включит сведения в отношении ООО «Ресурс» в реестр недобросовестных поставщиков после жалобы от управления капитального строительства администрации Раменского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного УФАС.

Согласно доводам жалобы, администрация Раменского округа заключила с фирмой контракт на строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 Гкал/час для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе. Однако общество нарушило условия исполнения контракта.

На заседании комиссии УФАС компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, УФАС Подмосковья пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Ресурс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

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