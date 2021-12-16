РИАМО - 16 дек. За 11 месяцев 2021 года в Москве было введено больше объектов капитального строительства, чем за весь 2020 год. Столичный Росреестр проверил около 26 тыс. технических планов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

На кадастровый учет поставлено 2 189 объектов, из них 1892 - социально-значимые.

«Результат работы в текущем году в части оформления социальной инфраструктуры превысил показатель всего прошлого года на 307 объектов. В том числе на учет поставлено 18 школ, 19 детских садов, 8 физкультурно-оздоровительных комплексов», - сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В числе поставленных на учет объектов также Детскй музыкальный театр юного актера, Дом культуры, площадь которого составила 8,5 тыс. «квадратов» и культурно-просветительский центр.

В 2021 году в реестр внесли на 61 многоквартирный дом больше, чем в прошлом. Общая площадь введенной жилой недвижимости составила свыше 9 млн «квадратов».

На кадастровый учет поставили на 50% больше домов по реновации, чем заложено в годовом плане, - 80 новостроек за 11 месяцев.

«Абсолютным лидером по числу учтенных домов является СВАО – 32 объекта, на втором месте ЗАО - 22 жилых дома, замыкают тройку САО и ЮВАО - по 21 дому в каждом округе», — добавил Майданов.

Предварительные итоги текущего года были подведены в рамках заседания штаба по обеспечению ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию в Росреестре по Москве. Штаб работает с 2017 года по обеспечению ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице годовой план по недвижимости выполнен раньше срока.

«Годовой план по вводу недвижимости перевыполнен уже почти наполовину. По итогам 11 месяцев работы в этом году стало ясно, что мы, несмотря на влияние пандемии и сложные экономические условия, превзошли показатели прошлого года, когда было сдано в эксплуатацию свыше 10 млн кв. м недвижимости», - сказал Бочкарев.