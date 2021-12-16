РИАМО - 16 дек. Из-за плотной городской застройки строители были вынуждены сделать станционный комплекс «Мичуринский проспект» многоуровневым. Это сказалось на процессе обустройства инженерных систем, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Здесь применялись проектные решения и технологии, позволившие разместить все необходимое оборудование для ее работы на 7 разных уровнях», – объяснил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Вся станция состоит из 5 подземных и 2 надземных уровней. Из двухэтажного надземного вестибюля пассажиры могут пересесть с Большого кольца на Калининско-Солнцевскую линию метро.

Установку и увязку множества инженерных систем проводили сотрудники ООО «МИП-Строй №1» – дочерней компании «Мосинжпроекта». Они установили свыше 17,5 тыс. единиц оборудования. Уложили более 22,2 тыс. м трубопроводов и порядка 600 тыс. м кабеля.

«Также было установлено свыше 7,7 тыс. метров воздуховодов», – сказал генеральный директор ООО «МИП-Строй №1» Константин Маслаков.

Благодаря открытию станции удалось разгрузить центральные пересадочные узлы столичной подземки, а также участки Арбатско-Покровской и Сокольнической линий. Снизился трафик на ближайших транспортных артериях.

Одновременный запуск 10 станций Большого кольца – Терехово», «Кунцевской», «Давыдково», «Аминьевской», «Мичуринского проспекта», «Проспекта Вернадского», «Новаторской», «Воронцовской», «Зюзино» и «Каховской» – состоялся 7 декабря. Это самый масштабный единовременный пуск в истории московского метро.

Строительство БКЛ стало главным проектом метростроения города. После завершения всех работ длина линии составит свыше 70 км, на кольце разместят 31 станцию, 22 – уже работают.

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