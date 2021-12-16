РИАМО - 16 дек. В 2020 году был выпущен сборник о преступлениях фашистов на оккупированных территориях Московской области. Начальник Главного архивного управления Подмосковья Людмила Кондратова рассказала, какими материалами дополнят переиздание этого сборника, передает корреспондент РИАМО.

Первый сборник о преступлениях немецко-фашистских захватчиков на оккупированных подмосковных территориях вышел в рамках федерального проекта «Без срока давности». Его целью является сбор документов и свидетельств, которые подтверждают факт геноцида против мирного населения. Так, в нем опубликовали материалы об угоне людей в рабство, лишении жилья, имущества и других преступлениях против жителей.

В этот том вошли 450 документов по преступлениям на тех территориях, которые сегодня входят в состав Московской области. Однако материалы о других муниципальных образованиях, которые ранее были частью Подмосковья, но потом перешли в другие субъекты, в сборник не попали.

«Поэтому в 2021 году мы решили, что нам, наверное, следует восстановить историческую справедливость и издать второй сборник по тем территориям, которые в тот момент входили в территорию Московской области или чуть позже, в 1942 году, к нам вошли», – добавила Кондратова.

Как рассказала ведущий научный сотрудник Центрального госархива Подмосковья Людмила Кузякина, в 1943 году была образована комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов. В новое издание сборника вошло около 200 документов о тех районах Калужской, Рязанской и Тульской областей, которые на момент работы комиссии являлись частью Подмосковья.

«Наиболее интересны документы по Калужской области, потому что наряду с актами, которые были написаны позже по воспоминаниям, у нас есть справки о деятельности партизанских отрядов. То есть партизанский отряд приходил в деревню в 1943 году и видел, какие там дома сожжены, какие колхозники убиты», – отметила Кузякина.

Первый том сборника опубликован на сайте федерального проекта «Без срока давности» в разделе «Исследования и публикации». Копии второго сборника также поступят в подмосковные музеи, библиотеки и школы.

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