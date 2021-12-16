РИАМО - 16 дек. Столичные правоохранители пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей хранение, перевозку и сбыт поддельных денежных банкнот. По версии следствия, злоумышленники систематически реализовывали евро, доллары и рубли на территории Москвы, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Оперативники установили, что злоумышленники организовали канал сбыта фальшивых купюр на территории столицы. Только в одном из банков под видом операций по обмену валюты они передали работникам кредитного учреждения 50 тыс. евро с признаками подделки», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что исследование подтвердило факт подделки купюр. Согласно выводам эксперта, банкноты изготовлены комбинированным способом и являются фальшивыми.

Кроме того, следствие полагает, что преступная группа проделывала махинации с реализацией фальшивых денег в столице на систематической основе.

На территории Московского региона проведено 9 обысков, в ходе которых изъяты печати организаций, денежные средства на общую сумму свыше миллиона рублей, черновые записи, банковские карты, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Четверо фигурантов уголовного дела заключены под стражу. Предварительное расследование дела продолжается.

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