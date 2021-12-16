РИАМО - 16 дек. В Подмосковье появилась новая мошенническая схема с использованием фальшивых колл-центров. Жителям приходят сообщения якобы от кредитной организации о скором списании денег за неизвестную подписку с указанием номера колл-центра, где звонящих обманывают и просят установить на свои устройства вредоносное ПО для кражи денег, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Новая схема мошенников действует следующим образом: людям на электронную почту приходят сообщения от якобы кредитной организации, уведомляющие, что скоро начнет взиматься плата за некую подписку, пробный период которой истекает, а для ее отмены необходимо позвонить по указанному номеру.

Если жертва перезвонит, то попадет на подставного оператора, который не просит переводить деньги и называть данные своей карты, а лишь дает инструкции для решения «проблемы».

Подставные операторы просят людей загрузить вредоносное программное обеспечение, которое устанавливает удаленный доступ к устройству, после чего мошенники получают возможность вывести деньги с банковских счетов обманутых самостоятельно.

«Мошенники старательно адаптируются к мерам борьбы с ними, теперь они организуют схемы так, чтобы граждане звонили им сами, а не наоборот. Если необходима консультация сотрудника колл-центра банка – лучше самостоятельно позвонить по официальному номеру», - рассказал зампред правительства Подмосковья - руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев.

Отмечается, что для оперативного реагирования специалисты ГУРБ Московской области ведут ежедневный мониторинг новых мошеннических схем, в том числе и тех, что появляются в других регионах РФ.

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