РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 дек. Глава Балашихи Сергей Юров в ходе личного приема обсудил с жителями округа вопросы уборки снега и проведения капремонта подъездов, всего к нему в ходе приема обратилось 5 человек, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Прием жителей состоялся в муниципальном Центре управления регионом в четверг. В нем также приняли участие профильные заместители и руководители структурных подразделений администрации округа.

Жители Балашихи обратились по вопросам благоустройства дворовых территорий, установки нового остановочного пункта на Горьковском шоссе, уборки снега и проведения капитального ремонта подъездов. Также с предложением обустройства озера Лесное в микрорайоне Железнодорожный выступили члены организации «Железный морж».

Проведение личных приемов жителей позволяет решать первоочередные проблемы граждан. Всего к главе Балашихи обратились 5 человек.

Сергей Юров проводит личные приемы жителей ежемесячно.