РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Проектирование детского сада на 350 мест могут начать на территории Ульяновской школы в подмосковном Красногорске в 2022 году, сообщил замглавы администрации округа Тимур Магомедов.

В школе «Мозаика» в деревне Путилково 15 декабря состоялся отчет начальника теротдела «Отрадненское» Владимира Цуканова. Временно исполняющий полномочия главы округа Дмитрий Волков и профильные заместители ответили на вопросы жителей, касающиеся развития территории, транспортной доступности, сферы ЖКХ.

Жительница Путилкова поинтересовалась, планируется ли строительство пристройки к Ульяновской школе.

«Мы на сегодняшний день проработали территорию Ульяновской школы. Разделили участок, и в 2022 году начнем проектирование на территории школы детского сада на 350 мест. Но при проработках мы учитывали потребность в пристройке, и Главархитектура нам подтвердила, что в перспективе, когда стройка будет включена в госпрограмму, мы сможем ее там разместить», - сообщил Магомедов.

Волков отметил, что управлению образования совместно с родительской общественностью следует проанализировать, какой контингент детей преобладает на территории, и исходя из этого расставить приоритеты в пользу первостепенного расширения школы или строительства детсада.