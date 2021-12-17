РИАМО – 17 дек. В новых корпусах жилого комплекса ГК «Садовое кольцо» открыт старт продаж. Стоимость квартир — от 7 млн рублей. Строительство первых 2 башен завершится во II квартале 2025 года, а выдача ключей запланирована на IV квартал 2025 года, сообщает пресс-служба компании.

Это продолжение ЖК «Тетрис»: 4 корпуса по 28 этажей в ярком дизайне, площадь квартир — от 29 кв. м, собственная инфраструктура, благоустроенный двор-парк без машин, детские и спортивные площадки.

ЖК «Тетрис» — это 2 минуты до МКАД и 30 минут от центра Москвы на пригородных поездах — в нескольких минутах станция МЦД Павшино.

Это первый семейный компаунд в Красногорске. Рядом детсад и школа начальных классов, офисные помещения и коворкинг-центр, кафе и рестораны.

Отдел продаж находится в Красногорске по адресу: Железнодорожный пер., 2. Записаться на консультацию можно по телефону +7 495 132 22 22. Все подробности проекта можно посмотреть на сайте tetris-kvartal.ru.