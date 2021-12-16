РИАМО - 16 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из лидеров рейтинга цитируемости губернаторов-блогеров в ноябре. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов глав регионов в СМИ, сообщает пресс-служба «Медиалогии».

Воробьев занял 4 место в рейтинге. Так, СМИ цитировали Воробьева, который объявил о том, что нерабочий период не будут продлять после 7 ноября. Тогда губернатор подчеркнул, что, несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, ряд мер против коронавируса в Подмосковье продолжит действовать.

В топ-10 рейтинга также вошли Сергей Цивилев (Кемеровская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва), Сергей Аксенов (Крым), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Михаил Ведерников (Псковская область), Игорь Кобзев (Иркутская область), Владимир Владимиров (Ставропольский край).

Рейтинг создали на основе базы СМИ «Медиалогии», куда входит свыше 70 тыс. источников.

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