РИАМО - 16 дек. Следователи предъявили обвинение в убийстве 65-летнему жителю Подмосковья, которое было совершено в 2000 году, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Убийство произошло в мае 2000 года ночью около одного из подъездов многоквартирного дома в Воскресенске. Там между обвиняемым и его знакомым произошла ссора во время распития спиртного.

Во время конфликта обвиняемый нанес своему знакомому множественные ножевые ранения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. После совершенного убийства мужчина скрылся с места преступления. Тело погибшего было обнаружено утром жильцом дома.

Сразу установить личность подозреваемого не получилось, но в рамках отработки круга лиц причастность обвиняемого была установлена. Мужчина сменил за это время место жительства, но продолжал проживать в Подмосковье.

На допросе обвиняемый дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления.

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