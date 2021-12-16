РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Ряд домов в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска остался без отопления из-за аварии на теплоносителе в четверг, сообщается в официальном Telegram-канале администрации горокруга.

Повреждения на тепломагистрали ООО «ТеплоВодоСнабжение» на Подмосковном бульваре. Для проведения аварийно-восстановительных работ необходимо отключение подачи тепла и горячей воды по адресам: Подмосковный бульвар, д. 11, ул. Игната Титова, д. 7, Подмосковный бульвар, д. 13, Красногоркий бульвар, д. 23, корп. 1-3, д. 25, ул. Спасская, д. 1, корп. 1-3, детский сад №46 и магазин «Магнит».

«Уважаемые жители, приносим свои извинения за доставленные неудобства. О ходе ремонтных работ будем вас информировать незамедлительно. По всем вопросам вы можете обращаться в Единую службу главы горокруга Красногорск по телефонам: 8(495)562-72-30, 8(495)563-79-32 и 112», - заключается в материале.