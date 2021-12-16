РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Жителей Подольска предупредили о новой мошеннической схеме с использованием фальшивых колл-центров, сообщается на сайте администрации округа.

Гражданам на электронную почту приходят сообщения от якобы кредитной организации, уведомляющие, что скоро начнет взиматься плата за некую подписку, пробный период которой истекает, и для ее отмены необходимо позвонить по указанному номеру. Такой подход снижает бдительность граждан и упрощает задачу преступников.

Если жертва перезвонит, то попадет на подставного оператора, который не просит ничего переводить, называть данные своей карты, а дает инструкции для решения «проблемы», а именно — загрузить вредоносное программное обеспечение, которое устанавливает удаленный доступ к устройству, после чего мошенники получают возможность вывести деньги с банковских счетов своих потенциальных жертв самостоятельно.

Если необходима консультация сотрудника колл-центра банка – лучше самостоятельно позвонить по официальному номеру. Мошенники постоянно ищут новые способы обмана граждан ради денег.

Жителей Подольска предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками «Водоканала»>>