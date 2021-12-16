РИАМО - 16 дек. Сотрудники прокуратуры проверяют обстоятельства, при которых 11-летняя девочка по пути в школу в Орехово-Зуеве получила ожоги, сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.

Ранее пресс-служба областного главка СК сообщала, что в Орехово-Зуеве девочка по дороге в школу упала в яму с кипятком и получила ожоги. Ребенка госпитализировали.

Провести проверку поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре. Специалисты установят обстоятельства и причины произошедшего. Исполнению законодательства, в частности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, будет дана оценка.

По итогам проверки будет принято решение относительно дальнейших действий.

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