РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 дек. В Щелковском историко-краеведческом музее проходят зимние мастер-классы для взрослых и детей, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

В музее проходят групповой мастер-класс по мыловарению «Имбирная елка», а также «Новогодний подсвечник». Кроме того, проводится индивидуальный мастер-класс по мыловарению «Вязаная чашка с блюдцем».

Узнать все подробности и записаться на мастер-класс можно по телефону: 8(496)566-46-30. Также информация о мастер-классах есть в группе музея.