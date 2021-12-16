РИАМО - 16 дек. Число проведенных ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию с начала пандемии в Московской области превысило 13,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В Подмосковье ПЦР-исследование проводится бесплатно по назначению врача при наличии симптомов респираторного заболевания. При этом результаты анализа приходят в виде СМС-сообщения на телефон.
Чтобы снизить риск заболевания и развития тяжелых последствий коронавируса, специалисты рекомендуют пройти бесплатную вакцинацию. Сделать ее можно в одном из прививочных пунктов. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте https://covid.mz.mosreg.ru.
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