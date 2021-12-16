РИАМО - 16 дек. Число проведенных ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию с начала пандемии в Московской области превысило 13,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Сейчас в регионе работает 12 гослабораторий. В общей сложности проводится порядка 30-35 тыс. исследований в сутки. ПЦР-исследование является основным методом выявления у пациента новой коронавирусной инфекции», - сказала зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В Подмосковье ПЦР-исследование проводится бесплатно по назначению врача при наличии симптомов респираторного заболевания. При этом результаты анализа приходят в виде СМС-сообщения на телефон.

Чтобы снизить риск заболевания и развития тяжелых последствий коронавируса, специалисты рекомендуют пройти бесплатную вакцинацию. Сделать ее можно в одном из прививочных пунктов. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте https://covid.mz.mosreg.ru.

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