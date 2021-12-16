РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Начальник городского территориального отдела администрации подмосковного Красногорска 21 декабря отчитается перед жителями о проделанной за год работе, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Отчеты о проделанной работе за 2021 год будут проведены в каждом территориальном отделе. Следующая встреча запланирована на 21 декабря по теротделу «Красногорск». Место и время проведения: ДК «Подмосковье» в 18:00.

Накануне о результатах работы за текущий год отчитался начальник территориального отдела «Отрадненское» Владимир Цуканов. Участие в мероприятии, которое состоялось 15 декабря в здании СОШ «Мозаика», приняли временно исполняющий полномочия главы округа Дмитрий Волков, депутат Мособлдумы Сергей Маликов и заместитель председателя Совета депутатов Красногорска Виталий Левченко.

Подобный формат встреч в Красногорске проводится впервые. После предоставленного отчета руководитель муниципалитета в течение нескольких часов общался с жителями теротдела. Основными темами обсуждения были: ЖКХ, транспортная доступность и строительство социальных объектов.

«Чтобы выстроить приоритетные планы на следующий год, важно понимать реальные потребности людей, живущих в каждом микрорайоне и каждом дворе. Более того, среди жителей много профессионалов, которые не только обозначают проблему, но и вносят рациональные предложения - они зафиксированы и будут проработаны профильными специалистами», - сказал Волков.