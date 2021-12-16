РИАМО - 16 дек. Количество машин в столице в преддверии новогодних праздников продолжает расти. Из области на текущей неделе приезжает на 20 тыс. больше автомобилей, чем в ноябре, сообщил сотрудник информационного центра транспортного комплекса Москвы Антон Вагин.

Так, 15 декабря на МКАД въехало 850 тыс. автомобилей. И из них почти 70% едет в столицу.

«Среди регионов, из которых больше всего едут в Москву в преддверии новогодних праздников, Тульская область, Санкт-Петербург, Калужская, Владимирская и Тверская области», - сказал Вагин.

Он отметил, что вечерние пробки также образуются из-за проведения дорожных работ, которые ведутся на МКАД, проспекте Мира, Третьем транспортной кольце и Волгоградском проспекте.

К вечеру четверга на дорогах Москвы прогнозируют пробки в 9 баллов. Автомобилистам посоветовали отказаться от личного транспорта в час пик и пересесть на общественный.