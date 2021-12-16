РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 дек. 30 пенсионеров-участников проекта «Активное долголетие» из Балашихи покатались на катке в парке «Пехорка» в Балашихе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Программа «Активное долголетие. Зима» началась в округе с 1 декабря. Благодаря ей пожилые жители занимаются различными творческими направлениями по изготовлению елочных игрушек и украшений. В нее включили и зимние виды спорта. Все направления участники клуба выбрали сами.

По словам координатора проекта «Активное долголетие в Подмосковье» от управления соцзащиты населения по Балашихе Марии Алексеевой, такие занятия помогают развить коммуникацию у участников клуба, поднимают физическую активность и помогают укрепить здоровье. Кататься на катке в парке «Пехорка» участники проекта могут еженедельно, по четвергам в 11:00.

«На катке в парке «Пехорка» у нас свободное катание. Сегодня задействовано в этом около 30 человек. Программа рассчитана на 1 час», - сказала Алексеева.

За час участники смогли попробовать встать на коньки впервые или вспомнить забытые навыки. На занятии уделили внимание безопасности. Желающим выдали специальные держатели, которые страхуют от падений.

68-летняя Людмила Дементьева много лет боялась встать на коньки после того, как 10 лет назад она упала на катке.

«Здесь меня поддержали, дали специальное оборудование, чтобы держаться и кататься безопасно. Я люблю этот вид спорта, в детстве мы зимой каждый день катались на коньках. Это очень здорово, что помимо общения с членами клуба, мы можем заниматься разными активностями», - отметила Дементьева.

Хорошие впечатления от катания остались и у коренной жительницы Балашихи Любови Свиридовой.

«Вспомнила детство, молодость. Я веду активный образ жизни. Надо не бояться, тогда и уверенность приходит», - подчеркнула Свиридова.

Провести досуг жителям старшего возраста можно совершенно бесплатно. Чтобы покататься на коньках, достаточно взять социальную карту. Записаться на катание можно по телефонам: 8(495)523-81-55, 8(495)661-89-79.