РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Руководителя ООО УК «Новогорск» в подмосковном Красногорске оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Управляющая организация ООО УК «Новогорск» по предписанию Госжилинспекции Московской области подготовила к холодному сезону 17-этажку по Братцевской, 12 в деревне Путилково городского округа Красногорск.

«Сотрудники УК восстановили теплоизоляцию и герметичность инженерных коммуникаций, осушили и очистили от мусора подвал, а также закрыли его для проживания посторонних лиц. За нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом на должностное лицо компании наложили штраф в размере 50 тыс. рублей», - сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Основанием для проверки большого 15-летнего дома в Путилкове стало поручение Красногорской городской прокуратуры. Требовалось убедиться, что дом готов к осенне-зимнему периоду и пройдет холодный сезон без осложнений. Однако на момент проверки состояние инженерных коммуникаций и общая картина содержания строения вызывали опасения.

Инспекторы зафиксировали подтопление и замусоренность подвала, отсутствие тепловой изоляции на трубах горячего водоснабжения и отопления, утечки канализационной системы и наличие проживающих в подвале посторонних. Предписание немедленно устранить все нарушения ООО УК «Новогорск» выполнило в срок. Но по части второй статьи 14.1.3 КоАП РФ ответственное должностное лицо понесло финансовое наказание.

«Для дома 15 лет – не возраст, но при таком подходе к эксплуатации можно существенно сократить срок его службы. Об этом стоит задуматься и управляющей компании, и собственникам, которые ей платят за содержание общего имущества. Степень ответственности возрастает, когда речь идет о подготовке к холодам и связанными с этим вопросами комфорта и безопасности», - отметила Федина.