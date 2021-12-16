РИАМО - 16 дек. Виновнику ДТП, произошедшего в апреле в центре столицы, блогеру Эдварду Билу отменили приговор. Его дело пересмотрит Пресненский суд, сообщает Федеральной агентство новостей.

Рассмотрение планируется провести в новом составе. По словам адвоката блогера Сергея Жорина, в качестве меры пресечения Билу избрали запрет определенных действий.

Ранее Пресненский суд признал Била виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности.

В качестве наказания блогер получил всего 2 года ограничения свободы. Столичная прокуратура сочла приговор слишком мягким.

Днем 1 апреля блогер на синей Audi RS6 на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате ДТП, женщина-водитель Volkswagen оказалась в реанимации. Автомобиль виновника ДТП был без регистрации.

Стали известны подробности проката блогера на авто по подмосковному ТЦ>>