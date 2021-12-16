РИАМО - 16 дек. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1262 случая заражения коронавирусом, наибольшее число случаев в регионе выявили в Балашихе (124), Люберцах (90), Королеве (87), Пушкине (84) и Жуковском (72), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

69 случаев коронавируса за сутки выявили в Коломне, 63 – в Подольске, 55 – в Дмитровском округе, 47 – в Серпухове, 44 – в Истре, по 42 – в Долгопрудном и Красногорске, 38 – в Воскресенске, 33 – в Орехово-Зуевском округе, 30 – в Зарайске, 29 – в Волоколамском округе, 27 – в Реутове, 22 – в Шатуре, 21 – в Чехове.

19 случаев выявили в Электростали, 15 – в Талдомском округе, 14 – в Щелкове, 12 – в Богородском округе, по 11 – в Электрогорске и Дубне, по 10 – в Раменском округе и Шаховской, по 9 – Рузском, Сергиево-Посадском и Одинцовском округах, в Дзержинском, Мытищах, Солнечногорске и Пущине, по 8 – в Можайском округе, Наро-Фоминском округе и Луховицах.

7 случаев Covid-19 выявили в Лотошине, по 5 – в Серебряных Прудах, Лобне и Ивантеевке, по 4 – в Домодедове, Егорьевске, Ступине и Химках, по 3 – в Ленинском округе и Кашире, по 2 – в Озерах и Фрязине, по 1 – в Бронницах, Звездном городке, Котельниках, Краснознаменске, Лосино-Петровском и Павловском Посаде.

Ни одного случая заражения коронавирусом за сутки не выявили в Клину, Красноармейске, Власихе, Лыткарине, Молодежном, Протвине, Рошале и Черноголовке.

С начала пандемии в Московской области выявлено 619 456 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 11 322 человека. Выздоровели и выписались 555 890 человек.

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