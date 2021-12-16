РИАМО - 16 дек. Стрелок из столичного МФЦ Сергей Глазов не верит, что убил двух человек и просит предъявить ему трупы убитых, сообщает «Вечерняя Москва».

Как написала на своей странице в Facebook член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте и столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, обвиняемый требует лично присутствовать при проведении судмедэкспертизы.

«Преступник якобы не верит, что он мог убить двух человек. Считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, «не могли быть смертельными» — написала Меркачева.

ЧП произошло в МФЦ «Рязанский» 7 декабря. 45-летнего Сергея Глазова в учреждении попросили надеть маску. Он отказался и начал стрелять по сотрудникам и посетителям. В результате было убито 2 человека, 4 человека ранено – в том числе ребенок.

Глазов был арестован до 7 февраля 2022 года.

Видео допроса стрелка из московского МФЦ>>