РИАМО - 16 дек. Следователи СК проводят доследственную проверку на месте опрокидывания машины для обработки самолетов от обледенения, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, в четверг около 10 часов утра при перемещении самолета, следовавшего рейсом «Москва - Канкун», произошло его касание с машиной для противообледенительной обработки самолетов.

В результате транспортное средство опрокинулось, водитель получил повреждения и был госпитализирован.

Сейчас следователи СК работают на месте происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также ущерба.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.