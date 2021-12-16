РИАМО - 16 дек. Следователи СК проводят доследственную проверку на месте опрокидывания машины для обработки самолетов от обледенения, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, в четверг около 10 часов утра при перемещении самолета, следовавшего рейсом «Москва - Канкун», произошло его касание с машиной для противообледенительной обработки самолетов.
В результате транспортное средство опрокинулось, водитель получил повреждения и был госпитализирован.
Сейчас следователи СК работают на месте происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также ущерба.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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