РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 дек. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 32 450 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 262 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 619 456 случаев инфицирования. Скончалось 11 322 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 555 890 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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