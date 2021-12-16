РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 дек. Ежегодная акция «Твори Добро Балашиха» стартует в городском округе 17 декабря, жители муниципалитета в рамках акции смогут передать подарки для детей семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщается в Instagram-аккаунте Общественной палаты Балашихи.
«Дорогие Друзья! Мы объявляем старт нашей ежегодной акции «Твори Добро Балашиха» для детей семей в трудной жизненной ситуации. с 17 по 25 декабря вы можете принести игрушки, развивающие игры или сладкие подарки в помещение Общественной палаты Балашихи», - говорится в сообщении.
Адрес общественной палаты: Балашиха, проспект Ленина, дом 7/1, каб. 1
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