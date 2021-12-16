РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 дек. В городском округе Мытищи выявили незаконные ограничения доступа к водным объектам, сообщил начальник контрольного управления администрации муниципалитета Сергей Покатило в своем Instagram-аккаунте.

Экологи контрольного управления администрации округа выехали в село Троицкое для проверки обращений граждан о незаконном ограничении доступа к водным объектам.

Все выявленные нарушения были зафиксированы и переданы в контролирующие органы для принятия мер в соответствии с имеющимися полномочиями.