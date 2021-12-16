РИАМО - 16 дек. В Подмосковье до конца 2021 года установят около 150 экопунктов в школах, откроют еще один комплекс по переработке отходов и отремонтируют 12 тыс. подъездов, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области во «ВКонтакте».

«Буквально через 7-10 дней введем в рабочую эксплуатацию КПО «Нива» в Солнечногорске. Он уже станет 11-м по счету. Таким образом, мы полностью замкнем цикл переработки ТКО, превращения их в полезные фракции с дальнейшим использованием на рынке вторичного сырья. Мы уже видим реальные результаты работы раздельного сбора отходов – с 2019 года более 4,9 млн тонн не попало на захоронение», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Министр добавил, что в регионе установлены 63 тыс. контейнерных площадок с серыми и синими баками. По инициативе губернатора региона Андрея Воробьева были организованы 52 точки «Мегабак». Кроме того, появляется все больше экопунктов – аппаратов по сбору бутылок и банок.

«В сентябре мы дали старт этой программе – оборудовали экопунктами 50 школ. До конца года установим там еще 100. Мы также размещаем эти аппараты на общественных пространствах, в управляющих компаниях, в госучреждениях. Всего планируем свыше 5 тыс.», — рассказал Велиховский.

Программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Московской области является самой масштабной в стране. В нее входят 45 тыс. домов, каждый год в порядок приводят 2,5 тыс. домов. В регионе нет ни одного лифта старше 25 лет, сейчас меняют кабины старше 20 лет. В 2020 году из-за пандемии программу ремонта подъездов приостанавливали, сейчас она возобновлена. В этом году стоит задача обновить 12 тыс. подъездов. Работы выполнили на 92%.

Одной из приоритетных задач является реализация президентского проекта «Чистая вода». В регионе качественной питьевой водой обеспечено почти 93% жителей. В 2022 году особое внимание уделят округу Пушкинский, Ленинскому, Богородскому округам.

Министр также рассказал о цифровизации системы ЖКХ.

«Исходящие отчеты, бумажные платежки – все это уходит в прошлое. Теперь у нас есть «Умная платежка», которая позволяет любому жителю получить полный спектр услуг. Кроме этого, важная задача - организация возможности проведения электронных собраний, чтобы люди могли в них участвовать, не выходя из квартир», — добавил Велиховский.