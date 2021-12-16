РИАМО - 16 дек. На территории России зафиксировано 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Такое заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова, сообщает Федеральное агентство новостей.

Этот штамм инфекции впервые выявили на территории ЮАР и Ботсваны.

Затем мутированная версия инфекции распространилась в других странах. Некоторые эксперты говорят, что источником нового варианта мог стать заболевший человек, страдающий иммунодефицитом.

Ранее врач перечислил симптомы этого штамма. Среди них – высокая температура тела, сильная слабость и головная боль.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>