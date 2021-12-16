РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 дек. В городском округе Дзержинский на заседании совета депутатов 15 декабря утвердили бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Общий объем доходов составил 2 млрд 310 млн рублей. Это на 110 млн рублей больше, чем в 2021 году. Это произошло из-за участия в региональных программах. В частности, «Лесопарки Подмосковья» и привлечение дополнительных субсидий от правительства Московской области. В Дзержинском построят многофункциональные спортивные площадки, в спортивной школе «Орбита» заменят окна.

«Бюджет построен на основе национальных проектов, которые реализуются по поручению президента страны, а также региональных проектов губернатора Подмосковья. Главная цель национальных проектов – не успешная отчетность и привлекательные числа на бумаге, а результат, который виден людям», - сказал глава городского округа Дзержинский Сергей Будкин.