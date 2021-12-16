РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 дек. Городской округ Домодедово присоединился к акции «Добрая елка», направленной на сбор подарков для воспитанников соцучреждений и нуждающихся детей, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
Акция проходит в шестой раз с 15 по 24 декабря по всей Московской области
В Домодедове акция начала работу в торговом центре «Квартал». Для участия необходимо передать купленный подарок дежурным волонтерам – они развезут подарки в социальные учреждения округа.
Помимо офлайн-помощи, у каждого есть возможность сделать праздник особенным с помощью благотворительной онлайн-платформы «Рябинушка». Платформа дает возможность оказать помощь любому детскому дому, приюту, дому престарелых, школе-интернату и интернату для инвалидов даже в самых отдаленных уголках страны.
Акция организована благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток».
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