РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 дек. Городской округ Домодедово присоединился к акции «Добрая елка», направленной на сбор подарков для воспитанников соцучреждений и нуждающихся детей, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Акция проходит в шестой раз с 15 по 24 декабря по всей Московской области

В Домодедове акция начала работу в торговом центре «Квартал». Для участия необходимо передать купленный подарок дежурным волонтерам – они развезут подарки в социальные учреждения округа.

Помимо офлайн-помощи, у каждого есть возможность сделать праздник особенным с помощью благотворительной онлайн-платформы «Рябинушка». Платформа дает возможность оказать помощь любому детскому дому, приюту, дому престарелых, школе-интернату и интернату для инвалидов даже в самых отдаленных уголках страны.

Акция организована благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток».