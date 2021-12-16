РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 дек. Школьнице в Королеве помогли найти телефон, оставленный в автобусе №499, сообщила «РИАМО в Королеве» мама девочки.

14 декабря девочка ехала в автобусе на маршруте №499 в Москву в школу и оставила телефон в автобусе. Уже из школы она сообщила маме, что с ней все хорошо, но телефон продолжил поездку в автобусе.

«Она всегда на каждом этапе отзванивается, а тут на связи ее не было. Но геолокация показывала, что телефон едет по маршруту», - сказала собеседница агентства.

Женщина не смогла дозвониться в диспетчерскую «Домтрансавто», но набрала номер диспетчерской Королевского филиала «Мострансавто», где ей смогли помочь. Удалось разыскать бригадира рейса и уже через час телефон был у владельцев.

«Я искренне благодарю диспетчера Елену и бригадира Андрея за отзывчивость. Еще раз убедилась в том, что хороших людей на свете больше», - заключила женщина.