РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Две купели возле храмов могут организовать в подмосковном Красногорске на Крещение, сообщил начальник отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций управления по безопасности и работе с потребительским рынком администрации муниципалитета Сергей Петров.

Итоговое заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в администрации муниципалитета в четверг.

«На заседании комиссии были рассмотрены 2 места организации традиционных крещенских купаний, которые будут предложены для утверждения главе городского округа Красногорск», - сообщил Петров.

Речь идет об иорданях на реке Москве в селе Дмитровское возле храма Дмитрия Солунского и на пруду у Елизаветинского храма в микрорайоне Опалиха.

Точно места определят до конца нынешнего года.

Православные христиане отмечают Крещение Господне в ночь с 18 на 19 января. Это один из наиболее почитаемых праздников. По традиции верующие совершают омовение в специально оборудованных купелях.