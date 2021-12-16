РИАМО - 16 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост инфляционных ожиданий россиян и заявил, что этот уровень действительно высок. Однако президент делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть показатели инфляции к нормальным значениям, пишет Газета.ru.

«Это сложный процесс, который требует очень сложной постоянной работы, чем кабмин и занимается. Инфляция высокая, президент делает все возможное для того, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее. Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно не ослабевает, это давление», - сказал Песков.

Он отметил, что давление, способствующее росту инфляции также значительно ощущается в мировой экономике, что является темой для обеспокоенности.

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что инфляционные ожидания россиян в декабре 2021 года выросли до 14,8%.

Согласно данным Росстата, с 7 по 13 декабря инфляция в России замедлилась до 0,06%. С января 2021 года потребительские цены увеличились на 7,64%. На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,07%, а перед этим — 0,46%.