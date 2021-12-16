РИАМО - 16 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост инфляционных ожиданий россиян и заявил, что этот уровень действительно высок. Однако президент делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть показатели инфляции к нормальным значениям, пишет Газета.ru.
Он отметил, что давление, способствующее росту инфляции также значительно ощущается в мировой экономике, что является темой для обеспокоенности.
Ранее в ЦБ РФ сообщили, что инфляционные ожидания россиян в декабре 2021 года выросли до 14,8%.
Согласно данным Росстата, с 7 по 13 декабря инфляция в России замедлилась до 0,06%. С января 2021 года потребительские цены увеличились на 7,64%. На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,07%, а перед этим — 0,46%.
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