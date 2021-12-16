РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 дек. На втором городском фестивале технического творчества в Дзержинском представили порядка 1 тыс. работ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественное открытие мероприятия 15 декабря посетил глава городского округа Сергей Будкин.

Ребята представили «Модель генератора на воде», «Гидравлическую руку», молекулярную кухню и другие проекты. Участников оценивают педагоги всех общеобразовательных учреждений Дзержинского.

«Приятно видеть, какую работу проделали наши дети, с каким интересом они рассказывают о своих проектах. Уверен, что с каждым годом фестиваль будет расширяться, и вскоре мы выйдем на новый уровень», - сказал Будкин.

Фестиваль технического творчества продлится во всех школах до 23 декабря.