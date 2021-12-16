РИАМО - 16 дек. Столичные правоохранители провели спецоперацию по задержанию участников преступной группы, которая занималась нелегальной банковской деятельностью с оборотом более 1 млрд рублей в Москве. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Теневые банкиры оказывали услуги по конвертации валюты и транзиту денег за рубеж с комиссией в размере 6,5%. Злоумышленники использовали подставные фирмы, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись средства клиентов.

«По предварительным данным, нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от противоправной деятельности – 65 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, силовики провели обыски в квартирах и офисах подозреваемых. Изъяты документы, компьютерная техника, печати и другие вещи, имеющие доказательное значение для следствия.

По делу задержаны два человека, они арестованы, заключила Волк.

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