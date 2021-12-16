РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В соцсети «ВКонтакте» появилось видео ликвидации возгорания в одном из подъездов дома №36 на Красногвардейском бульваре в Подольске.

На кадрах видно, как сотрудники пожарной охраны ликвидируют возгорание в подъезде дома. Они переговариваются между собой и сообщают о задымлении в подъезде, после чего открывают окна.

Один из очевидцев, который находился у подъезда, сообщил, что загорелась деревянная конструкция, квартиры не пострадали.

Также в пояснении к видео отмечается, поджог могли устроить неизвестные подростки.

В пожарной охране округа сообщили, что причины возгорания устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.