РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 дек. В Щелковском историко-краеведческом музее 18 декабря пройдет открытие выставочного проекта «СНЕГ. NIX. SNOW» секции «Арт-фото», сообщается на сайте музея.

Что такое снег? Ответы на этот вопрос предлагают участники проекта «СНЕГ. NIX. SNOW». Посредством фотографии авторы показывают многообразие творений природы, красоту, гармонию, неповторимость и уникальность обычного снега.

Экспозиция подготовлена совместно с Творческим союзом художников России. Подробности можно узнать по телефону: 8(496)566-46-30.

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