РИАМО - 16 дек. Особая экономическая зона «Технополис «Москва» заняла первое место в V Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Рейтинг подготовлен по итогам 2020 года и включает исследование результатов работы 27 особых экономических зон, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рейтинг формирует Ассоциация кластеров и технопарков России с 2017 года при поддержке министерства экономического развития РФ.

«Анализируя деятельность особой экономической зоны Москвы, эксперты высоко оценили созданные здесь условия для предпринимательской деятельности, развитую инфраструктуру, наличие земельных ресурсов. Важным критерием стала инвестиционная активность резидентов, которые увеличили вложения в свои проекты по итогам 2020 года на 30% до 8,9 млрд рублей», — отметил заместитель мэра.

В прошлом году продолжилась локализация высокотехнологичных компаний на площадках ОЭЗ «Технополис «Москва». Статус резидента получили 22 новых предприятия.