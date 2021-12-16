РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. 40 сотрудников Красногорского пожарно-спасательного гарнизона будут дежурить в городском округе в новогоднюю ночь, сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу Александр Ремпель.

Итоговое заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в администрации муниципалитета в четверг.

«Красногорский пожарно-спасательный гарнизон в новогоднюю ночь будет нести службу в усиленном режиме. Если говорить про реагирующие подразделения, это 40 человек личного состава и 12 единиц техники», - сказал Ремпель.

Он добавил, что в новогодние каникулы 2021 года за 10 дней на территории округа произошло 5 пожаров, в результате которых не было погибших и пострадавших. Случаев пожара по причине неправильного использования пиротехнических изделий не зарегистрировано.

Также Ремпель отметил, что основными причинами возникновения пожаров в Красногорске остаются аварийный режим работы электросетей, нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печей, неосторожность при курении.

Более 280 пожаров произошло в Красногорске с начала года>>