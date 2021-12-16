РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Ученикам начальных классов гимназии №5 в Люберцах организовали экологический квест и рассказали о раздельном сборе мусора, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие провели участники общественной организации «Федерация за всеобщий мир».

В рамках игры для детей подготовили станции, на которых ребята должны были определить, какой вид отходов можно отправить на переработку и сколько он будет разлагаться.

Всем участникам квеста вручили подарки.

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