РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Более 4 тыс. новых рабочих мест планируют создать в подмосковном Подольске в 2022 году, сообщили в пресс-службе администрации округа.

По итогам 2021 года на территории Подольска было создано 4 258 новых рабочих мест. Значительная доля — 47% — приходится на предприятия, расположенные в индустриальных парках. Наибольший прирост численности работающих отмечен в организациях оптовой и розничной торговли, в отрасли транспортировки и хранения.

Кроме того, в текущем году на объектах здравоохранения и общего образования создано порядка 250 дополнительных рабочих мест.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Подольск» муниципальной программы «Предпринимательство Подольска» на территории округа в 2022 году предполагается создание 4 050 новых рабочих мест.