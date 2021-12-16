РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Большинство инвестиционных проектов в подмосковном Подольске направлено на развитие индустриальных парков, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Управлением по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства на постоянной основе обновляется реестр наиболее значимых инвестиционных проектов. В 2021 году реализовывалось 68 инвестиционных проектов, из них завершены 12 проектов, а реализация 56 проектов с объемом инвестиций 104 млрд рублей продолжается.

Наибольшее количество проектов направлено на развитие индустриальных парков, строительство оптово-распределительных центров и логистических комплексов.

Результатом инвестиционной деятельности на территории округа является наполнение бюджета и создание новых рабочих мест.