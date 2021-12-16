РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В Подольске объем инвестиций в основной капитал составил 40,4 млрд рублей в текущем году, сообщили в пресс-службе администрации округа.

По предварительным итогам 2021 года, в городском округе объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 40,4 млрд рублей (индекс к итогам 2020 года – 103,1%). За 9 месяцев года крупными и средними предприятиями инвестировано 26,3 млрд рублей, по данному показателю Подольск занимает 6 место среди муниципальных образований Московской области.

По предварительной оценке эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению достижения целевых показателей развития региона (рейтинг-45) за 2021 год, Подольск по показателю «Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения» вошел в десятку сильнейших муниципальных образований.