РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. 30 площадок, на которых жители в новогоднюю ночь смогут запускать фейерверки, определили в подмосковном Красногорске, сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу Александр Ремпель.
Итоговое заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в администрации муниципалитета в четверг.
Ремпель отметил, что сотрудники отдела надзорной деятельности во взаимодействии с управлениями культуры и образования ежегодно проводят работу, направленную на обеспечение пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников.
«На учет взято 112 объектов, на которых планируется проведение праздничных мероприятий. Администрацией городского округа определено 30 площадок, на которых жители могут запускать пиротехническую продукцию. На учет также взято 20 объектов культа, на которых будет праздноваться Рождество Христово, и 22 объекта, которые занимаются хранением и реализацией пиротехнической продукции», - сказал Ремпель.
По его словам, на всех объектах сотрудники ОНД проводят профилактические мероприятия в соответствии с полномочиями, разъясняют требования правил пожарной безопасности.
Также Ремпель напомнил, что существует пиротехника для профессионального применения, ее нельзя использовать в быту. Перед использованием любого пиротехнического изделия необходимо ознакомиться с инструкцией.
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