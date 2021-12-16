РИАМО - 16 дек. Экономист Андрей Бархота считает, что в следующем году в России выдача потребительских кредитов продолжит сокращаться. Но этот процесс не будет резким, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, эта тенденция связана со снижением «кредитного качества населения» и ростом ключевых ставок.

«Скорее всего, в 2022 году объемы выдачи потребительских кредитов замедлятся. Это замедление будет плавным, а не резким. Оно связано с тем, что кредитное качество населения ухудшается, а банки изменяют воронку продаж. На фоне роста ключевой ставки происходит увеличение процентных ставок по потребительским кредитам», — сказал Бархота.

Кроме того, экономист посоветовал гражданам не нагружать себя кредитами, так как можно оказаться в долговой яме. Он напомнил, что люди должны оценивать свой доход и если нужно — ужимать расходы, а также делать накопления.